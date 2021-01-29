محمد موسى: اتفاقيتي السراج وأردوغان انتهكت السيادة الليبية

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعرب الإعلامي محمد موسى عن سعادته بالمفاجأة التي فجرها حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أمس الأربعاء، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا الحكم يقضي ببطلان "اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية"، ويأتي هذا الحكم "بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيسه المستشار عقيلة صالح بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع".

واستكمل "موسى"، هاتين الاتفاقيتين كانتا سببًا في أن تركيا أرسلت بموجبهم نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس، وبسبب هذين الاتفاقيتين أعلن رجب طيب أردوغان سلطان الخرفان في يناير الماضي، انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي دي الخطوة اللي اتخذها أردوغان غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وقدم دعم كبير للمليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

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