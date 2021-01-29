المخابرات التركية والقطرية يبحثان عواقب تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق مسربة تكشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية ومن يقفون ورائهم، لافتا أن الوثائق تضمنت تقارير استخبارية وحصيلة لقاءات لدبلوماسيين أوروبيين مع رموز قيادية من جماعة الإخوان الإرهابية ومقربين منهم مثل الإرهابي خالد المشري رئيس ما يسمي بالمجلس الأعلى للدولة الليبية ورئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، والذي يعتبر الواجهة التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، ومع القيادي السابق في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الحكيم بلحاج الذي يرتبط بصلات وثيقة مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت الوثائق أنه لم يحدث من قبل أن ساد مثل هذا الذعر في أوساط الإخوان قبل هذين التطورين اللافتين في توجهات الولايات المتحدة، للدرجة التي جعلت عدد من القيادات الإخوانية الإرهابية لإطلاق تهديدات بالانتقام، وهو ما يشكل خروجا لافتا عن الخطاب المألوف للجماعة عن أن التوجهات الأمريكية الجديدة جزء من حملة يقودها اليمين الديني المتطرف في أمريكا ضد الإسلام.

وكشفت إحدى الوثائق أن جهازي المخابرات التركية والقطرية عقدا خلال شهر مايو العام الماضي عدد من الاجتماعات في الدوحة، لبحث احتمالات وعواقب إقدام إدارة ترامب على اتخاذ قرار يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وأوضحت الوثيقة أن عدد من القرارات الاحترازية صدرت عن اجتماعات المسؤولين في المخابرات القطرية والتركية من بينها تعليمات لكبار قادة الجماعة في أوروبا، بسرعة إصدار توجيهات، لكافة المنظمات والجمعيات المرتبطة بالجماعة من أجل تأمين ارشيفها وأجهزة الحاسوب تحسبا من أية تداعيات مفاجئة.

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