وزير المالية: مصر تمكنت خلال جائحة كورونا من حل أزمة المعاشات العالقة منذ 2004

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد معيط، وزير المالية، إن القدرة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا تسبب في أن تفقد مصر 14 مليار دولار من العملات الصعبة التي كانت تأتي من السياحة.

وأضاف وزير المالية خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القدرة التصديرية تأثرت سلبا بسبب جائحة كورنا ما أحدث اضطرابا في الوضع الاقتصادي.

وأكد أنه دون الإجراءات التي اتخذتها مصر ما كنا نجد رغيف العيش حاليا، أو عملة صعبة في البنوك، أو مشكلة عودة الطوابير في محطات الوقود.

ولفت وزير المالية، إلى أن ماحدث خلال جائحة كورونا أثبت للناس أن البلد كان لديها من القدرة على ألا يشعر المواطن بالآثار السلبية للجائحة، التي شعرت بها الدول الأخرى.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمكنت خلال جائحة كورونا من حل مشاكل في التأمينات والمعاشات عالقة منذ 2004، وهي الخمس العلاوات التي تكلفت 36 مليار جنيه.

واختتم وزير المالية: مصر زودت المعاشات 14 % خلال أزمة كورونا وتم زيادة المرتبات، كما تم إعلاء حد الإعفاء الضريبي 60% وتخفيض شرائح الضرائب لإفادة محدودي الدخل.

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