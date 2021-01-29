سولشاير يطالب منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ اجراءات قوية ضد العنصرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
وجه النرويجي أولي جونار سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة إلى منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات ضد مستخدمين لنشر تعليقات عنصرية ضد أكسيل توانزيبي، وأنطوني مارسيال، عقب الخسارة الصادمة 1-2 من شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.


قال سولشار في مؤتمر صحافي: "لا أصدق أن هذه المشاهد مستمرة في 2021".

وأضاف: "شاركنا منذ فترة طويلة في حملات مع الدوري الممتاز لمكافحة العنصرية، وأعتقد أنها مثمرة، لكن بعض الأشخاص لم يتأثروا بها، ويفضلون الاختباء كمجهولين خلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ليس مقبولاً، ويثير الاشمئزاز".

وتابع: "هؤلاء ليسوا من جمهور مانشستر يونايتد، ونحن ندعم كل اللاعبين".

وأشار المدرب النرويجي، إلى أن جيسي لينجراد في طريقه للانتقال إلى وست هام يونايتد، معاراً حتى نهاية الموسم، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تعني نهاية مشواره في أولد ترافورد.

وأوضح: "نريده أن يعود لينشط صفوفنا، وهدفه من الانتقال هناك أن يثبت براعته في اللعب، ونريد أن يستمتع هناك والعودة لنا مستقبلاً".

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