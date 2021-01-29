وزارة الدفاع: أنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق مناورات التمرين المشترك "رماح النصر"

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر

 تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية لإطلاق مناورات تمرين ” رماح النصر ” والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، خلال الفترة من 18 – 29 جمادى الأخرة 1442هـ، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

 

أخبار تهمك

بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ 33 دقيقة

هربوا من البرد.. حكايات "الموت الصامت" الذي ظهر في محافظة قنا

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. حقيقة رفض نجم الأهلي السفر إلى قطر

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 20 ساعة

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

08:00 م

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات