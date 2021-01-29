لاعبو الأهلي يتابعون مباريات الدحيل القطري

حرص لاعبو النادي الأهلي، على متابعة مباريات لفريق الدحيل القطري خلال رحلة الطيران من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة.





وقام لاعبو الفريق الأحمر بمتابعة عدد من مباريات الفريق القطري الذي سيواجه يوم ٤ فبراير المقبل في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التي ستجمعهما.





ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة منذ قليل على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير.



