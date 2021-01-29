لاعبو الأهلي يتابعون مباريات الدحيل القطري

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص لاعبو النادي الأهلي، على متابعة مباريات لفريق الدحيل القطري خلال رحلة الطيران من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقام لاعبو الفريق الأحمر بمتابعة عدد من مباريات الفريق القطري الذي سيواجه يوم ٤ فبراير المقبل في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التي ستجمعهما.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة منذ قليل على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هربوا من البرد.. حكايات "الموت الصامت" الذي ظهر في محافظة قنا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رفض نجم الأهلي السفر إلى قطر

منذ ساعة و نصف

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ 35 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية

منذ ساعتين

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي أول فرق كأس العالم للأندية وصولا لقطر

ماذا ينتظر الأهلي فور وصوله إلى قطر؟

اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى الدوحة

عاجل.. الأهلي يعلن عن الصورة الرسمية قبل مونديال الأندية

عاجل.. بعثة الأهلي تتحرك نحو مطار القاهرة قبل السفر للدوحة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

08:00 م

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات