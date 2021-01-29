مواجهات صعبة للبدرشين وأوسيم والصف بالقسم الثالث

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تقام السبت، مباريات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة لملاقاة أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



بينما يخرج الإتصالات المتصدر برصيد 26 نقطة لملاقاة البدرشين صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة.



ويخرج بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة لملاقاة العياط صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة



ويستضيف كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة.



ويواجه فريق الصف صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط نظيرة فريق الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط



ويخرج المعادي صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة لملاقاة مستقبل وطن صاحب المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.



ويحل فريق أبو النمرس صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة ضيفاً على فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.



ويستضيف حلوان العام صاحب المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط لملاقاة جولدي صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 26 نقطة

2- القومي 19 نقطة

3- كاسكادا 19 نقطة

4- العياط 16 نقطة

5- المعادي 16 نقطة

6- أبو النمرس 14 نقطة

7- البدرشين 14 نقطة

8- جولدي 12 نقطة

9- بشتيل 12 نقطة

10- جينيس 11 نقطة

11- الصيد 9 نقاط

12- مستقبل وطن 8 نقاط

13- اكتوبر 8 نقاط

14- حلوان العام 6 نقاط

15- الصف 5 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط