مواجهات منتظره لدسوق والحامول بالجولة العاشره للقسم الثالث



ويحل فريق شباس الشهداء ضيفا عل ي الحامول،حيث يحتل فريق شباس الشهداء المرتبة الثانيه عشر برصيد 9نقاط، بينما يحتل الحامول المرتبة السابعة برصيد14نقطة.





ويلتقي فريق سبورتنج كاسل فريق سمنود علي ملعب طنطا، ويتواجد سمنود في المركز الرابع برصيد 17 نقطه، بينمايتواجد سبورتنج كاسل في المركز التاسع برصيد12نقطه.



ويستضيف فريق اتحاد بسيون فريق سيدي سالم علي ملعب بسيون، ويسعي كلا الفريقان الفوز في مباراة غد لتحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث يحتل اتحاد بسيون المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سيدي سالم المركز الثامن برصيد 13نقطه.



ويستقبل بلطيم فريق شباب الحنفي في مباراة غدا ويحتل بلطيم المركز الثالث عشر برصيد 18نقطه، بينما يتواجد الحنفي في المركز الثالث عشربرصيد 5 نقاط.



ويلتقي صيد المحله بنظيره عثماثون علي ملعب محله حسين، ويتواجد صيد المحله في المرتبة الثانية برصيد 21 نقطه، بينما يتواجد عثماثون في المرتبه السادسه برصيد 14 نقطه.



ويواجه الزعفران الذي يتواجد في قاع جدول الترتيب برصيد 4 نقاط نظيره مطوبس الذي يتواجد في المركز الرابع.



1_مركز شباب كوم حمادة 24 نقطة

2_صيد المحلة 21 نقطة

3_بلطيم 18 نقطة

4_سمنود 17 نقطة

5_دسوق 15 نقطة

6_ عثماثون 14 نقطة

7_ الحامول 14 نقطة

8_سيدي غازي 13 نقطة

9_سبورتنج كاسل 12نقطة

10_كوم حماده 11 نقطة

11_سيدس غازي 9 نقاط

12_شباس الشهداء 9 نقاط

13_الحنفي 5 نقاط

14_مطوبس 5 نقاط

15_اتحاد بسيون 5 نقاط



تنطلق سبعة مواجهات مرتقبة بالجولة العاشرة، للمجموعة الثامنة في الثانية من عصر السبت حيث يواجة فريق دسوق نظيره فريق سيدي غازي، علي ملعب دسوق الرياضي.ويتواجد دسوق في المركز الخامس برصيد15 نقطه بينما يتواجدسيدي غازي في المركز الثامن برصيد 13نقطه.