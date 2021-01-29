لقاءات قوية بالمجموعة السابعة للقسم الثالث
الجمعة 29/يناير/2021 - 08:05 م
ايمان الجعيدي
تقام غدا السبت 4 لقاءات من الجولة التاسعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستشهد مواجهات قوية .
هذا وتأتي المبارايات كالأتي :
المطرية و ميت الخولي.. يمتلك الأول قبل تلك المواجهة 5 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر ، أما الفريق الدمياطي فيمتلك 8 نقاط .
أبو صوير و غزل السويس.. يمتلك الأول 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر ، أما الغزل فيحتل المركز الأخير بلا نقاط .
النوبة و غزل دمياط .. يمتلك الأول 11 نقطة يحتل بهم المركز التاسع ، أما الغزل فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط .
أبو شحاتة و سماد السويس.. يمتلك الأول 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث ، فيما يتواجد السماد في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط .
وكانت 3 مواجهات أقيمت اليوم الجمعة جاءت نتائجها كالأتي :
- فوز رأس البر على الرباط و الأنوار بهدف دون رد ، وفوز بورفؤاد على الشهداء بهدف نظيف ، وتعادل القنطرة و دمياط بهدف لكل منهما .
الترتيب قبل لقاءات الغد :
1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2 - بورفؤاد 18 نقطة
3 - أبو شحاتة 17 نقطة
4 - رأس البر 16 نقطة
5 - الشهداء 15 نقطة
6- دمياط 15 نقطة
7- الرباط و الأنوار 14 نقطة
8- القنطرة 12 نقطة
9- النوبة 11 نقطة
10 - ميت الخولي 8 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12 -غزل دمياط 4 نقاط
13 - ابو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس 3 نقاط
15 - غزل السويس 0 نقاط
هذا وتأتي المبارايات كالأتي :
المطرية و ميت الخولي.. يمتلك الأول قبل تلك المواجهة 5 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر ، أما الفريق الدمياطي فيمتلك 8 نقاط .
أبو صوير و غزل السويس.. يمتلك الأول 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر ، أما الغزل فيحتل المركز الأخير بلا نقاط .
النوبة و غزل دمياط .. يمتلك الأول 11 نقطة يحتل بهم المركز التاسع ، أما الغزل فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط .
أبو شحاتة و سماد السويس.. يمتلك الأول 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث ، فيما يتواجد السماد في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط .
وكانت 3 مواجهات أقيمت اليوم الجمعة جاءت نتائجها كالأتي :
- فوز رأس البر على الرباط و الأنوار بهدف دون رد ، وفوز بورفؤاد على الشهداء بهدف نظيف ، وتعادل القنطرة و دمياط بهدف لكل منهما .
الترتيب قبل لقاءات الغد :
1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2 - بورفؤاد 18 نقطة
3 - أبو شحاتة 17 نقطة
4 - رأس البر 16 نقطة
5 - الشهداء 15 نقطة
6- دمياط 15 نقطة
7- الرباط و الأنوار 14 نقطة
8- القنطرة 12 نقطة
9- النوبة 11 نقطة
10 - ميت الخولي 8 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12 -غزل دمياط 4 نقاط
13 - ابو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس 3 نقاط
15 - غزل السويس 0 نقاط