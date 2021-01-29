تباين الأداء الأسبوعي للأسواق الخليجية.. دبي يسجل أول خسائره الأسبوعية في يناير

تراجعت أسواق الخليج الرئيسية في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مقتفية أثر الأسهم العالمية، إذ تأثرت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم بموجة بيع مفاجئة في سوق الأسهم الأميركية واستمرار قيود احتواء كوفيد-19.





انخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقا لأسهم آسيا-المحيط الهادي باستثناء اليابان اثنين بالمئة، في حين نزل المؤشر ستوكس الأوروبي 1.8%.





وارتفع النفط، وهو عامل رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد انخفاضات سابقة أذكتها قيود جديدة على السفر للحيلولة دون مزيد من الانتشار لفيروس كورونا وتأخر في توزيع اللقاحات.





وقاد مؤشر دبي الرئيسي الخسائر في أسواق الخليج، إذ فقد 1.1%. وسجل المؤشر أول خسائره الأسبوعية في أربعة أسابيع، منخفضا 1.4% على مدار خمس جلسات حتى اليوم.





وكان سهم إعمار العقارية القيادي الأسوأ أداء على مؤشر دبي الذي لم يصعد من أسهمه إلا اثنان.





وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على هبوط 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم اتصالات 0.6% ونزول سهم الدار العقارية نحو اثنين بالمئة. وكانت بورصة أبوظبي صعدت 1.4% في الجلسة السابقة.





وحقق المؤشر مكسبا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي، متقدما 0.5%.





وخسر المؤشر القطري نحو واحد بالمئة، إذ تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.4% ليكون الأسوأ أداء على المؤشر.





وتكبد المؤشر خسارة أسبوعية 1.8%، منخفضا في أربع جلسات من الخمس الأخيرة.





وقال جوزيف آبرهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن البنك يعتزم جمع ما لا يقل عن مليار دولار عبر إصدار سندات في الأشهر المقبلة، إذ يدرس الاستفادة من الأوضاع الإيجابية للسوق. واقتدت أسهم البنك بأداء السوق عموما، لتهبط 1.2%.





وخالف مؤشر السعودية الرئيسي الاتجاه العام ليغلق على ارتفاع 0.3%، إذ تقدم سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، حوالي واحد بالمئة.





لكن المؤشر مني بخسارة أسبوعية 0.8%، وهو ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.





وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر 0.5%، مدعوما بأسهم القطاع المالي.





وتقدم سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل على المؤشر، وأكبر بنك خاص في مصر، 0.4%، في حين صعد سهم شركة بايونيرز القابضة 7.7%.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8807 نقاط.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5642 نقطة.

دبي.. خسر المؤشر 1.1 بالمئة مسجلا 2697 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.97 بالمئة إلى 10545 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11579 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1457 نقطة.

عمان.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3649 نقطة.

الكويت.. فقد المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 6285 نقطة.