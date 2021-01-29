إصابة ثنائي بايرن ميونخ بفيروس كورونا قبل مونديال الأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر

يفتقد فريق بايرن ميونخ العديد من اللاعبين عندما يواجه هوفنهايم غدا السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ومن بينهم الثنائي ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز اللذين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا ويتواجدان في الحجر الصحي.

وقال هانسي فليك المدير الفني للفريق إن النادي تواصل مع السلطات الصحية المحلية بشان الإصابات، وأن اللاعبين باتا مهددين بالغياب عن رحلة بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب بايرن ميونخ مباراته في الدور قبل النهائي من البطولة يوم 8 فبراير المقبل، بعد مواجهة هيرتا برلين في الدوري قبلها بثلاثة أيام.

ويفتقد بايرن، متصدر جدول الترتيب، لجهود الحارس البديل ألكسندر نوبل، الذي أصيب في الكاحل أمس الخميس، ووفقا لفليك فإن الحارس سيغيب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويستمر غياب كورنتين توليسو في مباراة هوفنهايم، ونفس الحال ينطبق على اللاعب الشاب تانجوي نيانزو الذي يتعافى من الإصابة.

ويسعى بايرن ميونخ للثأر من خسارته أمام هوفنهايم 1 / 4 في الجولة الثانية من الدوري، حيث كانت هذه الهزيمة هي الأولى لبايرن بعد 23 انتصارا متتاليا.

وبعد أن مر الفريق بفترة من تذبذب المستوى، حقق الفريق ثلاث انتصارات متتالية ليوسع بايرن الفارق في صدارة الترتيب بينه وبين أقرب ملاحقيه،لايبزج، إلى سبع نقاط.

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