حسام موافي يحذر من أعراض مرض السكر: أحدهم خطير يجب الانتباه إليه

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:59 م
داليا الحسين



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أنواع ومضافعاته وطرق علاجه.

وتابع موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن مرض السكر يصيب عدد كبير من البشر بجانب مرض الضغط.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أكثر أبحاث طبية في العالم متعلقة بالضغط والسكر.

وأوضح أن السكر نوعين، الأول مرض مناعي فالأجسام المضادة التي يفرزها الجهاز المناعي تهاجم الخلايا المسئولة عن عمل مادة الأنسولين، وبالتالي تفسدها ولا يوجد أي فرز لمادة الأنسولين، لذلك فالعلاج في تلك الحالة هو الحقن بمادة الأنسولين.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن النوع الثاني من مرض السكر هو وجود أنسولين يتم إفرازه في الجسم بشكل طبيعي، لكن الجسم قد لا يراه وبالتالي يرتفع معدل السكر في الجسم.

وعن مضاعفات السكر، قال إن أخطرها غيبوبة السكر، ويجب الانتباه إليها، التي تعود إلى نقص السكر في الجسم، أو أن يكون المريض لديه مرض السكر ولديه غيبوبة من عرض آخر، ويضلل الطبيب المعالج في تلك الحالة كأن يكون دخل في غيبوبة كبدية أو فشل كلوي أو نزيف في المخ.

أخبار تهمك

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رفض نجم الأهلي السفر إلى قطر

منذ ساعة و 21 دقيقة

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

هربوا من البرد.. حكايات "الموت الصامت" الذي ظهر في محافظة قنا

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 18 ساعة

بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

08:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات