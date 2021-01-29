بسبب لقاح كورونا.. الصحة توجه مناشدة لـ الأطقم الطبية

Advertisements

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحصول على لقاح كورونا اختياري لكل المصريين، والراغب في الحصول على اللقاح يقوم بالتوقيع على موافقة مستنيرة تؤكد موافقته في الحصول على اللقاح.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يعملون على طمأنة الاطقم الطبية والمصريين على مامونية اللقاح وفاعليته، مناشدا الاطقم الطبية الحصول على اللقاح حفاظا عليهم وأسرهم.



وأضاف أن الحصول على اللقاح لا يعطي الشخص حماية مدى الحياة، وإنما يوفر مناعة تمتد لنحو 6 أشهر، منوها بأن من يحصل عل اللقاح ويكون مسافرا للخارج سيجري مسحة وفقا لاشتراطات الدولة التي يتوجه إليها، فالحصول على اللقاح لا يمنع اجراء المسحة.

