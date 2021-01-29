فنادق الغردقة تستقبل النزلاء"بالصيادية" تشجيعا لشتي في مصر (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
ابتكرت عدد من فنادق الغردقة السياحية عدة طرق الدعايا وجذب النزلاء المصريين والأجانب منها المهرجانات الترفيه وعمل خصومات وصلت إلى ٥٠ بالمائة من الأسعار وذلك تزامنا مع فعاليات مبادرة شتي في مصر والتي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 173 فندقا ومنتجعا بالمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

و واصلت عدد من الفنادق شمال مدينة الغردقة ابتكارات لتنشيط سياحة الشتاء باستقبال نزلاء مبادرة شتى في مصر من السائحين الأجانب والمصريين "بالصيادية" و"صينية السمك "وهي من أشهر المأكولات البحرية بمدينة الغردقة خاصة ومدن البحر الأحمر الساحلية عامة وهي تعبر عن كرم الضيافة لدى مواطنين مدينة الغردقة.

يقول على ناجي الشيف العمومي بأحد الفنادق المشاركة في مبادرة شتى في مصر أنه الفنادق حرصت على إستقبال الوفود من النزلاء من رواد الفنادق بعمل أرز وصيادية وسي فود في اليوم الأول من وصولهم بالإضافة إلى مأكولات بحرية متنوعة من الأسماك الطازجة، بحيث يضم البوفيه الرئيسي صينية السمك بالفرن وسمك مقلي ومشَوي وارز بالصيادية بالاضافة الى الجمبري والكاليماري وهي جميعها تحتوي على الفيتامينات وغنية بالكالسيوم والمعادن والفوسفور وتمد الجسم بالطاقة في فصل الشتاء.

ويوضح أن الأرز بالصيادية وصينية السمك في الفرن هي من أشهر المأكولات في الغردقة ومدن البحر الأحمر وهي رمز للكرم عند أهالي البحر الأحمر فهي الوجبة الرئيسية عند عزومة اي ضيف َوتعود لعشرات السنين، وتتميز بها محافظة البحر الأحمر منذ عشرات السنين وتوارثها الأجيال عبر مر الزمان، مشيرًا إلى أن  تلك الأكلات والتى لها طبيعة وتعامل وقدسية خاصة سواء فى طريقة طبخها أو أكلها

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