الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة بحي البساتين

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أكد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه أمام السوق التجاري بالشرط السابع بالمعادي الجديدة.





وأوضح اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، فور تلقى غرفة عمليات الحي بكسر ماسورة مياه، توجه على الفور إدارة المرافق لإصلاحه وعودة الشئ لأصله.





وفي ذات الإطار، قامت الإدارات المعنية بالحي، بأعمال توسيع وتجريد ورفع مخلفات الأتربة من شارع كارفور الرئيسي تمهيدًا لأعمال الرصف.