بنى سويف يواجه كيما اسوان في موقعة مرتقبة بالقسم الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى نظيره كيما اسوان بمنافسات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها في الثانية والنصف من عصر السبت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء لاعبي الفريق مران خفيف على ملعب النادى السويفى فيما تأكد غياب عبد الواحد عبد العزيز ظهير ايمن الفريق عن المباراة لعدم تعافيه من الإصابة .
وكان ملعب نادى بنى سويف الرياضى قد استضاف مران فريق كيما اسوان بقيادة مديره الفنى عامل لحمة وذلك فى إطار الروح والعلاقة الطيبة التى تربط الناديين .
ويخوض بنى سويف المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز وإسعاد الجماهير .
فيما يسعى عادل لحمة المدير الفني لكيما اسوان لتخفيف نتيجة إيجابية خارج ملعبه .
ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 15 نقطة فيما يحتل كيما اسوان المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط .

الترتيب
1- الشرقية للدخان 28 نقطة
2- المنيا 20 نقطة
3- الإعلاميين 17 نقطة
4- الألومنيوم 17 نقطة
5- ديروط 15 نقطة
6- بنى سويف 15 نقطة
7- شبان قنا 15 نقطة
8- الفيوم 15 نقطة
9- سوهاج 15 نقطة
10- البترول 12 نقطة
11- شباب سمسطا 10 نقاط
12- كيما أسوان 9 نقاط
13- قنا 9 نقاط
14- طهطا 9 نقاط
15- تليفونات بني سويف 7 نقاط
16- أسمنت أسيوط 4 نقاط

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