تقرير يكشف الانتهاكات الكبيرة للنظام التركي ضد السوريين (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر

 

 كشف تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، جرائم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في شمال سوريا، واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا ضد المواطنين. وأوضح التقرير، أن قوات أردوغان ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الأكراد، إضافة إلى تكفير أردوغان الأكراد في كلمة له بأحد المساجد في تركيا .

 

 

 

وأضاف التقرير، فى شهادات حية من المستشفيات تثبت جرائم الديكتاتور التركي ضد المواطنين في سوريا، إضافة إلى التقارير التى صدرت من المنظمات الحقوقية الدولية التى تبين وتكشف جرائم القوات التركية ضد السوريين.

 

 

 

كما أوضح التقرير، أن هناك تنسيقا يتم بين القوات التركية والجماعات الإرهابية فى سوريا، لارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطنين المدنيين بشكل مستمر لتنفيذ مخطط أردوغان في الاستيلاء على الأراضى السورية.

 

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