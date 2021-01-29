برلماني ألماني: لا يجب استخدام لقاحات شركتي بيوتنك ومودرنا لهذه الفئات

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قال كارل لاوترباخ، برلماني ألماني، إنه سيكون من الخطأ استخدام لقاحات شركتي بيوتنك ومودرنا للفئات العمرية بين 18 و64 عاما.



وأضاف "البرلماني"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة التفكير الموازي خطيرة لانها تطالب بعدم تلقيح المواطنين وتعارض الإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا.



وأشار إلى أن الغلق العام في ألمانيا أثر بشكل جيد على الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفحوصات السريعة مهمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

