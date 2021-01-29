آمال عثمان تروي تفاصيل حوارها مع شقيقة ملك بريطانيا.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:44 م
داليا الحسين


قالت الكاتبة الصحفية آمال عثمان، إن من أفضل الحوارات الصحفية التي أجرتها حوارها مع شقيقة ملكة بريطانيا مارجريت خلال جولتها في مصر.

وأضافت آمال عثمان خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن شقيقة ملكة إنجلترا رفضت في بادئ الأمر إجراء الحوار الصحفي، لافتة إلى أنها قررت متابعة وتصوير شقيقة الملكة في كل مكان: «كانت كل ما بتروح مكان بتلقينا».

وتابعت أن شقيقة الملكة وصلت إلى مراكب الشمس ولم يكن لديها مصورين وكانت هي المصورة الوحيدة التي تصورها قبل أن تطالبها بالصور: «وطبعا اتكلمت معاها» ونقلت جولتها وتعليقاتها، معربة عن سعادتها بذلك الحوار.


أخبار تهمك

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رفض نجم الأهلي السفر إلى قطر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية

منذ أقل من ساعتين

هربوا من البرد.. حكايات "الموت الصامت" الذي ظهر في محافظة قنا

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 19 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

08:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات