مسحة طبية للأهلي بقطر قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يخضع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مسحة طبية فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفقًا لقوانين ولوائح اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الخميس سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق الأحمر قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

ووصلت مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا حيث استغرقت الرحلة نحو ٣ ساعات ونصف حتى الوصول إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.


ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.

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