أمطار ورياح بهذه الأماكن.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 30 يناير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".



طقس السبت نهارًا:



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العلبا









