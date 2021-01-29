مساعدات الحكومة الألمانية خفضت عدد الشركات المهددة بالإفلاس للنصف
الجمعة 29/يناير/2021 - 08:20 م
اعتبر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن المساعدات المالية التي قدمتها الدولة للقطاع الاقتصادي خلال جائحة كورونا، خففت موجة إفلاس الشركات.
وأوضح المعهد أن مساعدات السيولة المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ساهمت في خفض عدد الشركات التي كان من المنتظر أن تعلن إفلاسها إلى النصف تقريبا، بينما ساهم تعليق إلزام الشركات بإعلان الإفلاس عند تعثرها في إنقاذ الكثير من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم حسب المعهد.