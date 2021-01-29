محمد رمضان برفقة الطفل منذر مهران بطل كليب "مصباح علاء الدين"

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له ظهر فيها برفقة الطفل منذر مهران، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستهرام".

حيث ظهر "رمضان" في الصورة وهو يحمل الطفل منذر على يده، وعلق على الصورة قائلًا:" جمعة مباركة عليكم، أنا وأنا صغير من تصوير كليب".

حقق كليب اغنية " مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان ٥ ملايين و٣٠٠ ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من اسبوع على طرحها.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة.

يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي
محمد رمضان برفقة الطفل منذر مهران بطل كليب "مصباح علاء الدين"
محمد رمضان برفقة الطفل منذر مهران بطل كليب "مصباح علاء الدين"

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