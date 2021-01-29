البورصة الأمريكية: تراجع سوء السلوك المحتمل في تداولات بعض الأسهم

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
 قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في تعليقاتها الأكثر تحديدًا حول الهوس الأخير في سوق الأسهم ، إنها تسعى لتحديد سوء السلوك المحتمل وستراجع قرارات السمسرة لوقف شراء بعض الأسهم.

أضافت اللجنة في بيان أنها تعمل عن كثب مع شركائها ، عبر كل من الحكومة والمنظمات ذاتية التنظيم ، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية، لضمان التزام الكيانات الخاضعة للتنظيم بحماية المستثمرين وتحديد ومتابعة المخالفات المحتملة.

أضافت أنها ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكيانات الخاضعة للتنظيم والتي قد تضر بالمستثمرين أو تمنع بشكل غير ملائم قدرتهم على تداول أوراق مالية معينة.

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