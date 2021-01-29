كلوب يكشف حقيقة البحث عن بديل لنجم ليفربول المصاب

يأمل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن تكون إصابة قلب الدفاع، جويل ماتيب، أقل خطورة مما كان يعتقد في البداية.

لكنه قال إن النادي، سيبحث عن حلول لأزمة الإصابات في خط الدفاع، قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية، يوم الاثنين المقبل.

ومع إصابة ثنائي قلب الدفاع، فيرجيل فان دايك وجو جوميز، الطويلة، تلقى كلوب لطمة جديدة، بعدما خرج ماتيب مصابا خلال الانتصار (3-1) على توتنهام هوتسبير، بالدوري الممتاز، أمس الخميس.

وقال كلوب إنه لا زال ينتظر فحص الأشعة لكاحل ماتيب، لكنه استبعد فابينيو المصاب من مباراة وست هام يونايتد، المقررة يوم الأحد.

وأوضح للصحفيين، اليوم الجمعة "لا زال يحدونا أمل ضعيف، بأن تكون إصابة ماتيب ليست خطيرة.. سنعرف المزيد عن حالته، في غضون ثلاث أو أربع ساعات.. لن يشارك فابينيو في مباراة مطلع الأسبوع".

وأكد كلوب أن ليفربول، سيسعى للتعامل بحكمة في فترة الانتقالات، بسبب الوضع المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنه قال إن النادي يعمل بلا كلل، لإيجاد حلول دفاعية في الأيام المقبلة.

وأضاف "لست متأكدا من وجود 80 مليون جنيه إسترليني (110 مليون دولار) لشراء قلب دفاع.. ولا أعتقد أيضا أنه يوجد فريق حاليا، يمكنه بيع لاعب من هذا الطراز الرفيع".

وواصل "مثلما فعلنا في السابق، سنعمل على حل هذه المشكلة، ولن نهدأ قبل حلها.. نرغب في حلول طويلة الأمد، وهذا ما نعمل من أجله".