جماهير الاهلي تتوافد على مطار الدوحة استعدادا لاستقبال بعثة الفريق

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
محمد الصو
توافد العديد من جماهير النادي الأهلى على مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة لاستقبال بعثة الفريق القادمة من القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، وقد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏


وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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