كهربا يهدي التعادل لـ مركز شباب كوم حماده بالقسم الثالث

تقدم فريق نادي كوم حماده بالهدف الأول في الدقيقة 60 من اللقاء، وقبل صافرة النهاية خطف مركز شباب كوم حماده هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد السيد كهربا.





بذلك النتيجة، وصل رصيد فريق مركز شباب كوم حماده إلى 24 نقطة محافظا علي الصدارة، بينما كوم حماده يتواجد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.





ترتيب المجموعة الثامنة



1_مركز شباب كوم حمادة24نقطة

2_صيدالمحلة 21نقطة

3_بلطيم 18نقطة

4_سمنود 17نقطة

5_دسوق15نقطة

6_ عثماثون14نقطة

7_ الحامول14نقطة

8_سيدي غازي13نقطة

9_سبورتنج كاسل12نقطة

10_كوم حماده 11نقاط

11_سيدس غازي9نقاط

12_شباس الشهداء9 نقاط

13_الحنفي5 نقاط

14_مطوبس 5 نقاط

15_اتحاد بسيون 5 نقاط

16_الزعفران 4 نقاط

حسم التعادل الإيجابي لقاء نادي كوم حماده مع فريق مركز شباب كوم حماده، بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات افتتاح الجوله العاشره في دوري القسم الثالث، بـ المجموعه الثامنه.