كهربا يهدي التعادل لـ مركز شباب كوم حماده بالقسم الثالث

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
نرمين خضر
حسم التعادل الإيجابي لقاء نادي كوم حماده مع فريق مركز شباب كوم حماده، بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات افتتاح الجوله العاشره في دوري القسم الثالث، بـ المجموعه الثامنه.

تقدم فريق نادي كوم حماده بالهدف الأول في الدقيقة 60 من اللقاء، وقبل صافرة النهاية خطف مركز شباب كوم حماده هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد السيد كهربا.

بذلك النتيجة، وصل رصيد فريق مركز شباب كوم حماده إلى 24 نقطة محافظا علي الصدارة، بينما كوم حماده يتواجد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

ترتيب المجموعة الثامنة

1_مركز شباب كوم حمادة24نقطة
2_صيدالمحلة 21نقطة
3_بلطيم 18نقطة
4_سمنود 17نقطة
5_دسوق15نقطة
6_ عثماثون14نقطة
7_ الحامول14نقطة
8_سيدي غازي13نقطة
9_سبورتنج كاسل12نقطة
10_كوم حماده 11نقاط
11_سيدس غازي9نقاط
12_شباس الشهداء9 نقاط
13_الحنفي5 نقاط
14_مطوبس 5 نقاط
15_اتحاد بسيون 5 نقاط
16_الزعفران 4 نقاط

أخبار تهمك

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 18 ساعة

مكالمة تفضح مخططات جماعة الإخوان بعد مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير

منذ ساعة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعة

بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

03:16 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات