محافظ أسوان: الانتهاء من تطوير 11 قرية في المرحلة الأولى من برامج حياة كريمة 100%

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم الانتهاءمن تطوير 11 قرية بالمحافظة بنسبة 100% ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن تكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 382 مليون جنيه، موضحا أنه جاري العمل على تطوير قريتين ضمن المرحلة التثانية من المبادرة.

وعن تطوير 1500 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، أوضح أن نصيب المحافظة منها مركزين وهما من أهم مراكز المحافظة كثافة سكانية ويمثلوا ثلثي المحافظة، فضلا عن تطوير 68 قرية، و321 تجمع ريفي، و62 منطقة سكنية.

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