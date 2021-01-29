رسمياً .. إطسا يضم ميسي وفتحي لاعبا لاڤيينا لنهاية الموسم

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
وافق مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطى على إعارة الثنائى محمود ميسى مواليد 2002 مهاجم وجناح ايمن واحمد فتحى مواليد 2003 والذى يلعب فى مركز المدافع والوسط إلى فريق اطسا حتى نهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك بعد متابعة الجهاز الفني لفريق اطسا بقيادة رضا مصطفى للاعبين والذى طلب ضمهم للاستعانة بخدماتهم فى مسيرة الفريق بالقسم الثالث.

وكان فريق اطسا قد استعار بالفترة الماضية كلا من عمار جابر حارس المرمى ومصطفى قياتى لاعب وسط وحازم ساهر جناح وشعبان شويمى مهاجم واحمد ابو السعود مهاجم إضافة إلى الثنائي ميسى وفتحى .

من ناحية أخرى يواصل الفريق الأول لنادى لاڤيينا بقيادة عصام عيد الاستعدادات لمواجهة فريق أبوتيج عصر الاثنين المقبل ضمن مبارايات الدور التمهيدي الثالث لكاس مصر والذى سيقام على ستاد الاسيوطى .

ويستعد لافيينا لمواجهة فريق أبوتيج فى كأس مصر الاثنين المقبل، والتى سيعقبها أولى مواجهات الدور الثاني لدورى القسم الرابع مع فريق سمسطا الجمعة القادم.

ويحتل لاڤيينا صدارة القسم الرابع بالعلامة الكاملة فى الثلاث مبارايات التى فاز فيها على نجوم مصر 1/2 ثم على فريق مركز شباب باروط بسداسية نظيفة قبل أن ينسحب الفريق فى الدقيقة 68 ثم الفوز مع نهاية الدور الاول على فريق سمسطا 0/10.


أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 18 ساعة

مكالمة تفضح مخططات جماعة الإخوان بعد مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير

منذ أقل من ساعة

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

منافس الأهلي المنتظر.. إصابة نجمي بايرن ميونيخ بفيروس كورونا قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 17 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

03:16 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات