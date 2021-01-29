"بسبب السياسات الكارثية لأردوغان".. أكثر من 270 تاجر تركي يتعرض للإفلاي يوميًا

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر

 أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والى أغابابا، أن هناك ما لا يقل عن 99 ألفًا و588 تاجرًا، أفلسوا وأغلقوا متاجرهم فيىعام 2020، وكشف أغابابا، أن 273 تاجرًا تركيًا يتعرضون للإفلاس يوميًا، وفقًا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا.

 

 

 

وأوضح فى تصريحات له، أن أكثر المدن التى شهدت إغلاق التجار لمشاريعهم هى اسطنبول وأزمير وأنقرة وأنطاليا وبورصا، وردًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: جاء إلى بعض الأصدقاء، يقولون بأن المحلات يتم إغلاقها، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه"، قال أغابابا: "لم يكن مفاجئًا لنا أن الرئيس أردوغان على علم بالوضع المزري لأصحاب المتاجر من بعض أصدقائه، فهو من علم باستقالة صهره من وزارة المالية عن طريق تويتر".

 

 

 

وأضاف: "ننتظر من أردوغان أن يخرج من قصره وينصت لمشاكل التجار، ومشاهدة كيف يعاني التجار من الإيجارات والفواتير والضرائب".

 

 

 

ووفقًا لأغابابا، شهدت اسطنبول إغلاق 9 آلاف و587 محلًا تجاريًا، وفي أزمير 6 آلاف و537 محلًا، وفي أنقرة 5 آلاف و586 محلًا، وفي أنطاليا 4 آلاف و537 محلًا، وفي بورصة 3 آلاف و993 محلًا

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