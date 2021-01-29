البنتاغون يشيد بالسعودية: ركيزة مهمة للأمن الإقليمي بالمنطقة (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن المملكة العربية السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة وأنها ركيزة مهمة للأمن الإقليمي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "أنطون سيميلروث"، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة وأن البنتاغون سيكمل المحادثات مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن إيران لا تزال "لاعبا خبيثا" وتدعم الإرهاب وأضاف أن أميركا لن تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها.