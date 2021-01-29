البنتاغون يشيد بالسعودية: ركيزة مهمة للأمن الإقليمي بالمنطقة (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر

  

 

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن المملكة العربية السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة وأنها ركيزة مهمة للأمن الإقليمي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "أنطون سيميلروث"، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة وأن البنتاغون سيكمل المحادثات مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

وأضاف أن إيران لا تزال "لاعبا خبيثا" وتدعم الإرهاب وأضاف أن أميركا لن تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السعودية البنتاجون يشيد بالسعودية البنتاجون

أخبار تهمك

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

منافس الأهلي المنتظر.. إصابة نجمي بايرن ميونيخ بفيروس كورونا قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 15 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 18 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعة الا ربع

مكالمة تفضح مخططات جماعة الإخوان بعد مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير

منذ أقل من ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة الا ربع

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

سيناريو ردع إيران ووكلائها يكتمل في المنطقة

"تصعيد وتحركات عسكرية".. هل قُرعت طبول الحرب بين أمريكا وإيران؟

رويترز: امريكا تدرس طلباً لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

الجيش الأميركي يتهم الحرس الثوري بهجمات خليج عمان

واشنطن ترجح ضلوع "الحرس الإيراني" في تخريب السفن (فيديو)

"نشر قوات إضافية بالسعودية".. كيف تتصدى أمريكا لإرهاب إيران في المنطقة؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

03:16 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات