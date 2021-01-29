تعرف على موعد ومكان عزاء محمد الصغير

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توفي صباح اليوم الجمعة، مصفف الشعر محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تدهور حالة الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم دفنه بمقابر أسرته عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.



وكشفت أسرة الراحل محمد الصغير عن مكان العزاء وسيكون عقب صلاة المغرب اليوم وغدًا داخل منزله بالشيخ زايد، والذى يقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربة.



في سياق منفصل، كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، حيث نشر صورة لـ الراحل عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق على الصورة قائلاُ: "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".



يذكر ان محمد الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.



