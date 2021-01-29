بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ضم أيمن حفني، لاعب الفريق السابق لصفوف القلعة البيضاء لمدة 6 شهور بناء على طلب اللاعب بالعودة لفريقه.


وقررت إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار عمر عبدالعزيز التعاقد مع حفني 6 شهور، على أن يتم تقييمه بعد انتهاء تعاقده للمدير الفني.

وسينتظم حفني، في التدريبات خلال الفترة المقبلة، على أن تتوقف مشاركته مع الفريق من عدمها على رؤية المدير الفني وحاجة الفريق لجهوده في أي مباراة رسمية.

ولعب حفني للزمالك من الفترة 2014 وحتى موسم 2019 وحصد مع الأبيض على العديد من البطولات على رأسها بطولة كأس الكونفدرالية 2019.

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