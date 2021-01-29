إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي

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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، في إزالة عدد 4 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي أنه قد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 23 لسنة 2021 علي مساحة 175م ورقم 26 لسنة 2021 على مساحة 350م حالتين تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية أبو جنشو بمدينة ابشواي، وإحالة المخالفين إلي النيابة العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات بناء مخالف بالوحدة المحلية بطبهار عبارة عن سور طولي بارتفاع واحد متر وطول 40 متر، أسوار بالبلوك الابيض علي مساحة 600 متر ؛ والحالة الثالثة عبارة عن غرفة من البلوك الابيض ومونة الطوب اللبن حوالي 12 متر



كما صرح رئيس المركز أنه لاتهاون في مخالفات البناء وان الوحدة المحلية بالمرصاد لأي تعديات.



علي صعيد آخر



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع 285 طن قمامة ومخلفات.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أن الحملة قد استهدفت منطقة صفية الشيخ وسعد زغلول والمطحن ومنطقة المرور والزواتين والشونة بالمدينة، وعزبة خضرة والبساتين والسويقة والموردة والمنشية بالعجميين والطريق الرئيسي ومنطقة التطوير وكورنيش البحيرة وشاطئ شكشوك،بالإضافة إلي صيانة عامود إنارة بالوحدة المحلية بشكشوك وكذلك صيانة محول كهرباء بمنطقة الزواتين بابشواي.

