بعد حصولها على الأعلى مشاهدة.. "الفجر" تحاور رئيس قناة الصعيد

الإعلام وجيوشه لهما دورًا كبيرًا في توعية المجتمع.. "عيون الشعب".. لم يكن الهدف منه تشويه سمعه الصعيد

حصلنا على المركز الأول على مستوى القنوات الإقليمية في نسبة المشاهدة

قناة الصعيد ذات الطابع الخاص المميز بشكلها البسيط بموسيقاها الرنانة التي تطرب الأذان، حينما نسمعها نعود إلى الأصالة الممزوجة برائحة الزمن الجميل.. هذا ما أوضحه مدحت يحيى، رئيس قناة الصعيد، خلال حواره مع موقع « الفجر »، مضيفًا أنه بالرغم من انتشار العديد من الفضائيات التي تجذب المشاهد، والتنافس على أعلى مشاهدة، إلا أن قناة الصعيد عملت على جذب المشاهدين لها وحازت على إعجاب المواطن في الصعيد بوجه عام في خمس محافظات.





◾ لقيت قناه الصعيد في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظًا في الأداء.. حدثنا عنه!

"أولا بفضل الله وتوفيقه قدرنا نطور من القناة بشكل كبير وملحوظ خلال هذه الفترة بفضل وبمجهود كل الزملاء جنود العمل الإعلامي أصحاب الخبرات والمهارات المجتهدين المحبين حصلت قناة الصعيد على المركز الأول على القنوات الإقليمية والسابعة على قنوات التليفزيون المصري الرسمي بشكل عام، من حيث حجم المتابعة فهذا الوسام مشرف نعمل من أجله حتى ننال إعجاب المشاهدين وسنستمر قدما في تقديم الأفضل والأجود لصالح الإعلام المصري".





"لنا سلسلة برامج ممتازة لم تكن موجودة على خريطة القناة فكان من الأجدر لنا ان نُفعل دور البرامج الخارجية في الأستوديو لكي نحاكي الجماهير أكثر بحكم إننا قناة إقليمية خدمية".





◾ حدثنا عن محتوى بعض البرامج التي تُقدم على قناة الصعيد!

"لدينا برامج مستمرة وأخرى توقفت من بين البرامج المستمرة (بيت شهيد)، خاص بأهالي الشهداء لما قدموه للوطن من عطاء ونشد على أيديهم ونتعرف عن قرب عن ابنهم الشهيد وكيف كانت حياته تكريما له وعائلته، و(برنامج شهادة تقدير)، الهدف منه استضافة شخصيات يحتذى بها للمجتمع ونكرمهم في حياتهم تقديرا لمجهوداتهم سواء موظف أو على المعاش، وبرنامج (بوادي مصرية) وهو خاص بفئة كبيرة من الجمهور فئة البدو من الفيوم وبني سويف وأسوان بنتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأهم ما يميزهم".





ويضيف: "كما إننا لدينا برنامج (حلاوة شمسنا) هو برنامج تسويقي للأماكن المتنزهات العامة الموجودة عندنا في الإقليم مثل كورنيش النيل في المنيا وشلالات وادي الريان في الفيوم وعين السيلين، وبرنامج (شبابنا) وهو خاص بفئة طلاب الجامعات في أسيوط وبني سويف والفيوم فيتم عرض طموحات الشباب من خلاله، إضافة إلى برنامج (لؤلؤة الصعيد) وهو خاص بمحافظة بني سويف، وبرنامج (السواقي) وهو برنامج سياحي خاص بمحافظة الفيوم، وتم اختيار اسم البرنامج لأن له مدلول ظاهري لمحافظة الفيوم، وبرنامج (أهل القرية) وهو برنامج يهتم بالقرى في صعيد مصر في قرى لم تشهد أي تنمية وتعاني من الركود والإهمال في الخدمات، بالإضافة إلى برنامج (حكاية مكان)، وبرنامج (يسألونك) وهو خاص بالفتوي الدينية"، وبرنامج (بيوت مصرية) هو من البرامج المحترمة جدا نهدف فيه إلى إظهار الوجوه المشرفة في الصعيد وأن البيوت المصرية أنجبت شخصيات وقامات علمية واجتماعية وفنية ورياضية، بالإضافة إلى برنامج (مع السهرانين)، و(طاقة نور) وبرنامج (بكرة أحلى) وبرنامج (لغة الأرقام)، وبرنامج (درة الوادي)، وبرنامج (شريان الحياة) وغيره من البرامج الهادفة".





◾برنامج عيون الشعب بالرغم من أنه حقق نسبة مشاهدة عالية إلا أن زاد الهجوم عليه خلال الفترة الماضية لإيقافه.. ما تعليقك؟

"عيون الشعب"، برنامج يمس جميع طوائف المجتمع، ويهدف إلى إرسال رساله تحذيرية توكد فيها أنه مهما كان الجاني يمتلك من مهاره فهناك ضباط شرطة لديهم خبره يتمكنون من كشف القضية خلال أيام معدودة، كما ان البرنامج يهدف إلى التوعية ضد الجريمة ولم يكن الهدف من البرنامج تشويه سمعة الصعيد، ولكنه توقف منذ فترة كبيرة وغير من فكرته ونحن جديرين بأن نقدم ما يثير إعجاب المشاهد.





◾ ما السبب وراء توقف برنامج أهل الخير الذي يقدمه الإعلامي أحمد رفعت؟

برنامج أهل الخير يعد بمثابة حلقة وصل بين أهل الخير بين أصحاب القلوب الرحيمة والأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتوجه عدد من العاملين بالبرنامج إلى منازل المواطنين المتقدمين للحصول على المساعدة لبيان مدى استحقاقهم من عدمه، وأن المتبرعين خلال البرنامج دائمًا يطالبون بعدم ذكر اسمائهم لضمان الحصول على الثواب، ولكنه توقف بسبب قلة الدعم في الموارد للبرنامج، و"أحيانا الغلاء بيعلم الناس البخل ولكن لن ننكر أن في ناس أيدها في الخفاء اكثر من العلن".





◾ هل القناة خدمية أم اقتصادية أكثر؟ وهل تحقق الإعلانات الأرباح المرجوة؟

بالطبع نحاول جذب الإعلانات، ولكن في الأساس القناة خدمية ولدينا دور اجتماعي مهم نقوم به، ورسالة سامية، فنحن نهتم بما ينفع الناس ويقدم لهم مساعدة حقيقية مثل البرامج الصحية والثقافية والاجتماعية والدينية وبرامج الأسرة، في الوقت الذي تعتمد فيه كل قناة فضائية خاصة على برنامج الـ(توك شو) الرئيسية بها، لنظرتها للمردود الإعلاني والاقتصادي، ولكن القناة تهتم بما تقدمه من رسالة خدمية وإعلامية صحيحة باحتراف ولم ننظر للربح قدر ما ننظر للمحتوى الذي يحظي بإعجاب المشاهدين".





◾ يروج البعض بوجود فتنة طائفية في المنيا.. فما تعليقك؟

لا يوجد لدينا فتنة طائفية لأننا نملك الوعي الكافي أننا نسيج واحد ونؤكد على وحدتنا الوطنية بين المسلمين والأقباط، وأي خلاف بين مسلم ومسيحي يعتبر مشكلة فردية لا تعتبر فتنة طائفية مثلها مثل خلافات تحدث بين مسلم ومسلم أو مسيحي ومسيحي كلاهما مشاكل تحتاج لحل بسيط.





◾ ما دور القناة أو وسائل الإعلام ككل في محاربة فيرس كورونا؟