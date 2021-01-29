افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
في أول صلاة جمعة بعد تطويره أوفد الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي نيابة عنه كلا من الأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز والأستاذ شعبان عمر سكرتير عام المركز لأفتتاح مسجد السكرتير بعزبة السكرتير التابعة للوحدة المحلية بالخالدية، بمركز ابشواى، بمحافظة الفيوم، وأداء صلاة الجمعه به بعد انتهاء أعمال التطوير والتي تمت بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال إدارة أوقاف ابشواي وعلى رأسهم فضيلة الشيخ نادي عبد الرسول مدير أوقاف ابشواي، والشيخ احمد صابر والشيخ ربيع بيومي مفتشين بمكتب أوقاف ابشواي والأستاذ محموذ زايد القائم بأعمال رئيس الوحدة مع مراعاة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامات وسجادات الصلاة الخاصة ومراعاة المسافات الآمنة بين المصلين.
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم
افتتاح مسجد السكرتير بالخالدية بعد تطويره بالجهود الذاتية في الفيوم

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