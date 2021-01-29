البورصة الأمريكية تتراجع بعد بيانات حول لقاح "جونسون آند جونسون"

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل بيانات بشأن لقاح كوفيد-19 من جونسون آند جونسون أثرت على المعنويات وزادت المخاوف حيال اشتداد الأزمة بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد.





وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 49.5 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 30553.91 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 9.3 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 3778.05 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 52.4 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 13284.19 نقطة.