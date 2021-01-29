موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف


يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، ضيفا ثقيلا على عزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، بملعب المحلة.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة لحساب منافسات الجولةالحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بشكل حصري عبر شاشتها.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتأكيد صدارة لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل الفارس الأبيض قمة البطولة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي أقرب الملاحقين.

وعلى الجانب الآخر يأتي أصحاب الأرض فريق غزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، حيث تعادلوا في خمس مباريات وفازوا في واحدة فقط مع الهزيمة في خمسة آخرين.

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