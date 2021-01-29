"الأرصاد" تحذر من هذه الظاهرة في صباح الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي السواحل الشمالية علي سطح الأرض ويتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت الطقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، فيما يكون مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد وبارد علي جنوب سيناء، فيما يكون صقيع علي المزروعات في وسط سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا بسقوط امطار خفيفة (40% تقريبا) علي السواحل الشمالية علي فترات متقطعة ومدن القناة علي فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشيطة على مناطق من السواحل الشمالية.









وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مرتين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 10 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.



