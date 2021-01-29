تعالي نروح سوا.. سائق الجيزة ذبح شقيقته بـ"خنجر" في التاكسي وتخلص من جثتها بأكتوبر

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كعادتها صباح كل يوم خرجت راندا، سيدة ثلاثينية العمر من منزل أسرتها، بحي الجيزة، تاركة طفليها، رفقة والدتها، لتتوجه إلى مقر عملها بإحدى مراكز التجميل، حتى تنفق على طفليها بعد انفصالها عن زوجها، منذ ثلاثة أشهر، لكن السيناريو اليومي، تغيرت أحداثه مطلع الشهر الجاري.





الجاني لشقيقته.. "تعالي نروح سوا"



خرجت السيدة الثلاثينية من مقر عملها بعد يوم عمل شاق، لتستقل وسيلة مواصلات لتوصيلها إلى مسكن والدتها غربي محافظة الجيزة، إذ تفاجأت بشقيقها مستقلا سيارته الأجرة "تاكسي"، ومتخفيًا بقطعة أرض زراعية، وادعى أنه تصادف برؤيتها، ليطلب منها أن تستقبل السيارة رفقته لتوصيلها إلى المنزل.. "أنا مروح.. تعالي نروح سوا".





السائق ذبح شقيقته



حال سير الشقيقان بـ" التاكسي"، وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، أشهر خلالها الشقيق سلاحا أبيض "خنجر"، وطعن شقيقته 4 طعنات برقبتها، محدثًا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، ولم يتركها إلا جثة هامدة.



السائق تخلص من جثة شقيقته بطريق الواحات



توجه السائق بسيارته وبجواره جثة شقيقته، إلى منطقة غير مأهولة بالسكان بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ليتخلص من جثتها، ويغادر المكان متجهًا إلى مسكنه، بعد إخفائه السلاح المستخدم في جريمته، لتعثر أجهزة الأمن بالجيزة على جثتها.





أجهزة الأمن تتلقى بلاغًا بالواقعة



ورد إخطارًا لمدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة، مقيمة بمنطقة فيصل بحي الهرم، بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.





فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت جهوده إلى أن الجثة لسيدة تدعى راندا عمرها 34 سنة، تقيم رفقة والدتها بعد انفصالها عن زوجها، ولديها ولد وبنت عمرهما " 4 _ 3 "، سنوات وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ويعمل سائق، مقيم بمنطقة الجيزة.





القبض على الجاني



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن.





الجاني.. " مراتي بتعايرني"



وبمواجهته إعترف أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر بإرتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، وشكه في سلوكها، وزواجها عدة مرات قبل ذلك، وتناقل الأهالي بعض الراويات التي تخص شرفها، ومن جهة آخرى معايرة زوجته له.. "روح شوف أختك بدل ما تعمل عليا راجل".





اعترافات الجاني



وأضاف خلال التحقيقات أنه عقد العزم على قتلها، وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بإعداد سلاح أبيض "خنجر" وإنتظار المجني عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفيًا بمنطقة زراعية مستقلًا سيارة أجرة ولدى مشاهدته لها قام بمفاجأتها وتهديدها بالسلاح الأبيض وإقتيادها لداخل السيارة والتعدي عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها.





المتهم يرشد عن أداة الجريمة



وواصل خلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بأنه تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور مشيرًا بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجني عليها له، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض، السيارة "المستخدمين في إرتكاب الواقعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

