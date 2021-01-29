"فاروس" تتوقع تراجع أسعار الفائدة 50 نقطة خلال الفترة المقبلة

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
توقعت رضوى السويفي، رئيس وحدة أبحاث بنك الاستثمار فاروس القابضة، خفض أسعار الفائدة الحالية 50 نقطة أساس في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في فبراير وأكتوبر 2021.

وقالت السويفي، إن فبراير هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام.

وتوقعت السويفي، أن يسجل التضخم في الحضر 0.8٪ في يناير 2021، مقارنة بالشهر السابق و5.5٪ على أساس سنوي، ما وصفته بأنه أدنى مستوى لهذا العام.

وأضافت رئيس وحدة أبحاث بنك الاستثمار فاروس القابضة: “سيبدأ التضخم في اتجاه تصاعدي في فبراير 2021، ليسجل متوسط قراءة 6.9٪ في عام 2021، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين والذي يتراوح بين 5 و9%.

وتوقعت السويفي، أن يسجل متوسط قراءة التضخم في الحضر 6.4٪ و 6.8٪ و 7.5٪ و 7.0٪ خلال الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع من 2021 على التوالي.

وقالت السويفي، إنه استنادا إلى معدلات التضخم المتوقعة نرى فرصة لخفض 50-75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام بين 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1٪.

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