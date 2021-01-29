الشرقية للدخان يهزم مركز شباب سمسطا في القسم الثاني



وشهدت المباراة تأخرها لمدة 30 دقيقة عن موعد اللقاء بسبب التواجد الجماهيري وخلال الشوط الأول سيطر التعادل السلبي علي النتيجة، وظلت المباراة علي حالتها حتي الربع ساعة الأخير الذي اشتعلت فيه المباراة .





ونجح الدخان في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد حسن، وسجل الهدف الثاني علاء محمد عباس، وفي الوقت بدل الضائع سجل سمسطا هدفه الوحيد عن طريق عبدالله ميسي لينتهي اللقاء لصالح الدخان ويخطف ثلاث نقاط هامه.



الفوز فع رصيد الدخان إلى ٢٨ نقطة فى صدارة المجموعة ، وتوقف رصيد مركز شباب سمسطا عند ٩ نقاط.

نجح الفريق الكروى الاول بنادى الشرقية للدخان فوزا هاما على نظيره مضيف مركز شباب سمسطا بنتيجة 1/2 في اطار المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم علي ملعب اهناسيا، في افتتاحية مباريات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني .