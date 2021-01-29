القناة يسقط في فخ التعادل مع السكة الحديد بالقسم الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة القناة أمام ضيفه فريق السكة الحديد في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الثاني.

دخل فريق القناة اللقاء بتشكيل ضم : أحمد عبد الفتاح، محمد علي، سيد كوناشا، محمد أمين، اسلام سيد، اسلام زيادة، على شوقى، عمرو سمير،علاء البدرى، عبوده ممدوح، وحيد محسن.

وتواجد في البدلاء : محمد علاء ،احمد على،محمود عقل، باسم عادل،حازم مرسى، محمود عبد الله،عبد العزيز أمام، مصطفى كالوشا.

بينما تكون فريق السكة من ابراهيم شعللها، حازم شعيب،احمد النحاس، أسامة صبحى،المتولى محمود،امير حجازي، فتحي مجدى، محمد بركات، عبد الله بيكا،اسلام سولارى، محمد العربي.

وتواجد في البدلاء : محمد جمال،محمود أكمل، محمد رمزي،سايكو، عبد العليم السيد، طه زين، امادور كونى، ناجح السيد.

شهد الشوط الأول استحوذ فريق القناة دون فاعلية على المرمى وتحسن أداء السكة الحديد بنزول عبد العليم السيد ومحمد ناجح في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد القناة إلى النقطة 14 ورصيد السكة الحديد إلى النقطة 12.

أدار المباراة الحكم عمرو رمضان حكم ساحة وإبراهيم محسن مساعد أول، وأحمد جمال مساعد ثان، وعبد الرحمن أبو عيطة حكم رابع.

الترتيب

1- بورتو 23 نقطة
2- الترسانة 19 نقطة
3- الداخلية 18 نقطة
4- منتخب السويس 17 نقطة
5- زد إف سي 15 نقطة
6- سرس الليان 15 نقطة
7- المريخ 14 نقطة
8- القناة 14 نقطة
9- كوكاكولا 14
10- بتروجت 13 نقطة
11- السكة الحديد 12 نقطة
12- الزرقا 12 نقطة
13- جمهورية شبين 12 نقطة
14- النجوم 11 نقطة
15- النصر 9 نقاط
16- طنطا 7 نقاط

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