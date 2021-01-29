الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، عدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات


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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلًا عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.

وفي هذا السياق، وجه السيد الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.

وقد تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً الموقف التنفيذي لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، وتطوير المنطقة السياحية بالهرم، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث.

وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

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