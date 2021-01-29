عاجل.. الافراج عن 38 شخصا من قنا تم اختطافهم في الأراضي الليبية

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن أهالي المختطفين من أبناء قرية العمرة في أبوتشت، في محيط بني وليد غرب ليبيا، على يد عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس الإفراج عنهم.

وأوضح الأهالي لـ"الفجر"، أنه بعد تدخل الأجهزة الحكومية والقيادات السياسية، تم الإفراج عن أبناء مركز ابو تشت بقريه العمره في مدينة بني وليد الواقعة غرب ليبيا، بعد استغاثات بوزارة الخارجية، وذلك عقب ورود أنباء عن اختطاف 38 مصريًا من أبناء قنا وجميعهم من القرية التابعة للمركز.

وأوضح أهالي المختطفين أن اسماءهم كالتالي:
 
1-"أحمد عمر محمد الصغير مهران،
2-أحمد محمود محمود مهران،
3-أحمد محمد مهران،
4-مالك بدوي مالك،
5- جمال علي عبدالرحيم،
6-محمد عبداللاه غانم،
7-عبد الرحيم سعيد محمد،
8-محمود حميد فرغل،
9-حمدي محمود حسين،
10-علي أحمد علي،
11-محمد عبد الحميد محمد علي،
12-أحمد خالد أحمد عبداللطيف،
13-صالح محمد يونس،
14-رجب يوسف عبداللطيف،
15- خالم محمد أحمد الفولي".
16- "فرغل الشربيني فرغل،
17-خالد محمد أحمد الفولي،
18-عرفه عزت إبراهيم،
19-علاء حسين إبراهيم،
20-عمر طلعت محمود،
21-محمد عزت محمد،
22- علي أحمد عزالدين،
23-شعبان يوسف،
24- محمود محمد علي،
25- حليم عادل،
26-أحمد العربي مهران،
27-عمر عادل أحمد،
28- عامر عبدالحميد أحمد،
29- منصور قناوي، عادل خلف،
30-أبوالحسن محمد حسن،
31-أشرف الحلبي،
32- منصور محمد سلامة".

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