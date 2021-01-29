بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن رحيل محمد شكري ظهير أيسر الفريق، إلى صفوف سموحة السكندري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وخرج عدة لاعبين من صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بناءً على رغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وسبق شكري، خروج أحمد عبدالقادر نجم الفريق والذي انتقل الى صفوف سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة أيضًا، فيما رحل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

كما أعلن المارد الأحمر، عن رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق إلى صفوف أنقرة التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، فسخ المارد الأحمر تعاقده مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، والذي رحل بعد ذلك إلى أنقرة التركي، أيضًا.

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