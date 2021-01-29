العراق تسجيل 945 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر


سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 945 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 618 ألفا و147 إصابة.


وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 589 ألفا و540 حالة، وبنسبة شفاء 95.4%، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، بإجمالي 13 ألفا و36 حالة وفاة.

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