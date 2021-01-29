كلوب يكشف حجم إصابة نجم ليفربول

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
وكالات
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن مدافعه جويل ماتيب تعرض لإصابة في الكاحل، خلال الفوز 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

وشارك ماتيب في الدفاع بجوار جوردان هندرسون بعد استبعاد البرازيلي فابينيو لإصابة عضلية.

ومع غياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز زادت أزمة ليفربول الدفاعية بإصابة ماتيب.

وأبلغ كلوب الصحفيين "علمنا بمعاناة ماتيب في الكاحل. لم تكن هناك فرصة لمواصلة اللعب".

ووصف كلوب إصابة ماتيب "بالخطيرة" ولم يعد هناك أمامه الكثير من الحلول في الدفاع.

وأضاف المدرب الألماني "ما زلنا نملك بعض الحلول. ليست كثيرة حقا، ما يحدث في الدفاع أمر لا يصدق".

ويحل ليفربول، رابع الترتيب برصيد 37 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأحد.

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