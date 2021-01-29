السعودية تعلن تمديد قيود السفر من وإلى المملكة بسبب كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر


أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، عن تمديد موعد رفع القيود المفروضة على السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين الموافق 2021/5/17 بدلًا من الموافق 2021/3/31.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ  2021/1/8 بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ، وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، وحرصًا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة تود وزارة الداخلية أن تعلن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين 1442/10/5 الموافق 2021/5/17 بدلًا من 1442/8/18 الموافق 2021/3/31 مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

وكانت وزارة الصحة السعودية سجلت في وقت سابق من اليوم، حالتي وفاة و267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

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