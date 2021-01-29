يوسف الشريف ينعى وفاة محمد الصغير

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نعى الفنان يوسف الشريف وفاة خبير التجميل الراحل محمد الصغير وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "الشريف" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون...الأستاذ محمد الصغير ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته خالص التعازي للإعلامية مها الصغير والنجم احمد السقا وأسرته الكريمة وكل محبيه".



يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".